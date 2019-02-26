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  3. Bağcılar'da hareketlilik; metro istasyonu kapatıldı (1)

Bağcılar'da hareketlilik; metro istasyonu kapatıldı (1)

BAĞCILAR'da, polis hareketliliği yaşanıyor. Olay yerine zırhlı araçlarla terör ekipleri sevk edildi.

Bağcılar'da hareketlilik; metro istasyonu kapatıldı (1)

BAĞCILAR'da, polis hareketliliği yaşanıyor. Olay yerine zırhlı araçlarla terör ekipleri sevk edildi. Mahmutbey Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Polis ekipleri, metro istasyonu çevresinde güvenlik önlemi aldı. Hareketliliğe ilişkin açıklama yapılmadı.

(FOTOĞRAF)

DHA

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