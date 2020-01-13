Bağcılar'da hırsızlar kendilerine engel olmaya çalışan kişiyi silahla yaraladı

İSTANBUL (AA) -Bağcılar'da bir iş yerine girmeye çalışan hırsızlar, kendilerine engel olmaya çalışan bir kişiyi silahla vurarak yaraladı.



Alınan bilgiye göre, hırsızlık şüphelileri, Güneşli Mahmutbey Caddesi üzerindeki halı satan bir iş yerine kepenkleri kırarak girmeye çalıştı. Bu sırada caddede geçen bir kişi, durumu fark edip şüphelilere müdahale etmek istedi. Şüpheliler silahla kişiyi ayağından vurarak yaraladı. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.



Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.



Kaynak: AA