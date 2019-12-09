Bağcılar’da iş hanından hırsızlık kamerada

Bağcılar'da 5 hırsızın bir iş hanına girerek para kasasını çalmasına ait görüntüler ortaya çıktı.

Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş hanının 3'üncü katına giren 5 hırsız, para kasasını çalarak kayıplara karışmıştı. Hırsızları yakalamak için çalışmalar sürerken, olayın görüntüleri ortaya çıktı. İş hanının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızların içeri girdiği anlar ve hırsızlık anı yer alıyor.

Kaynak: İHA