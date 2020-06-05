Bağcılar'da kafe ve restoranlar denetlendi

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Bağcılar'da bir süredir kapalı olan ve 1 Haziran'dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayan kafe ve restoranlarda denetim yapıldı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Bu kapsamda 2,5 aylık kısıtlamanın ardından normalleşme sürecine girilen 1 Haziran'da kapılarını müşterilerine yeniden açan kafe, lokanta ve restoranlar denetlendi.



Bağcılar Meydanı'ndaki işletmelerde İlçe Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle gerçekleştirilen denetimlere Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da katıldı.

Denetimlerde Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Yetkililer sosyal mesafe, hijyen şartları, maske takılması, masalar arasında 1,5 metre açıklık bulunması ve sandalye düzeni gibi alınması gereken tedbirleri inceledi. Denetimlerde işletme sahipleri ve çalışanlarına Kovid-19 tedbirlerine ilişkin hem bilgi verildi hem de uyarılar yapıldı.

- "Virüs bitmeden tedbirlerimizi bırakmıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağırıcı, Kovid-19 dolayısıyla sıkıntılı bir dönemden geçildiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatın normalleşmesiyle ilgili attığı adımla birlikte Bağcılar Belediyesi olarak kafe, lokanta ve restoran gibi iş yerlerinde denetimler gerçekleştirdiklerine işaret eden Çağırıcı, "Virüs bitmeden biz tedbirlerimizi bırakmıyoruz. Çoğunlukla kurallara uyulduğunu görmek bizi mutlu etti. Aldıkları tedbirlerden dolayı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA