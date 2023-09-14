Bağcılar’da okul bahçesine giren başıboş pitbull öğrencilere korku dolu anlar yaşattı

Bağcılar'da bir okulun bahçesine giren başıboş pitbull veli ve öğrencilere korku dolu anlar yaşattı. Veliler bu duruma tepki göstererek çocuklarının okula göndermekte çok korktuklarını belirtiler.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Bağcılar’da okul bahçesine giren başıboş pitbull öğrencilere korku dolu anlar yaşattı

Bağcılar'da bir okulun bahçesine giren başıboş pitbull veli ve öğrencilere korku dolu anlar yaşattı. Bir kadın öğretmen tarafından öğrencilerden uzaklaştırılan köpek daha sonra belediye ekiplerine teslim edildi.

Bağcılar Yıldıztepe ilkokulunda bu sabah öğrencileri okula giriş yaptığı esnada başı boş olan bir pitbull cinsi köpek okul bahçesine girdi. Bu sırada okul bahçesinde bulunan öğrenci ve veliler büyük korku yaşadı ve durum okul yönetimine bildirildi. Bu sırada bahçede bulunan bir kadın öğretmen köpeğin yanına gelerek yavaşça köpeğin öğrencilerden uzaklaşmasını sağladı. Köpek okulun arka bahçesine girince okul yönetimi buranın kapısını kilitleyerek durumu Bağcılar Belediyesi ekiplerine bildirdi. Kısa sürede okula gelen ekipler köpeği okuldan alarak Bağcılar belediyesi hayvan barınağına götürdü.

Bağcılar’da başıboş pitbull okulda korku dolu anlar yaşattı

ÖĞRENCİ VELİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Tehlikeli ve yasaklı ırk olan başıboş köpeklerin toplatılması gerektiğini belirten Emrah Karataş "Biz çocuklarımızı gönderiyoruz nasıl önlem alınmıyor köpek nasıl içeri giriyor anlamadım. Çocuğumuzu güven içerisinde göndermek istiyoruz ama bu şekilde korkuyoruz. Bu tehlikeli bir ırk normalde yasak ama başıboş dolaşabiliyor. Bunlar çocuklara saldırıyor çocuklarımız hastanelik oluyor. Buna bir müdahale edilmesi lazım sokağa bırakılmaması lazım. Çok tehlikeli hayvanlar biz çocuklarımızı sokağa bırakamıyoruz. Bunların önünü kesmek lazım. Biz de hayvan seviyoruz ama bunlar tehlikeli hayvanlar" dedi.

Köpeği sabah saatlerinde okula çocuğunu bırakırken gördüğünü belirten bir başka veli ise "Ben köpeği sabah çocuğumu okula bırakırken gördüm. İçerdeydi müdür de oradaydı ama kimseye zarar vermeden belediyeye haber verildi ve çıkartıldı" diye konuştu.

Bağcılar’da başıboş pitbull okulda korku dolu anlar yaşattı

Bağcılar’da başıboş pitbull okulda korku dolu anlar yaşattı

Bağcılar’da başıboş pitbull okulda korku dolu anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Marmaris’te bir evden 25 düzensiz göçmen çıktıMarmaris’te bir evden 25 düzensiz göçmen çıktı

Muş’ta göl ve göletlere 3 milyon 500 bin yavru sazan bırakıldıMuş’ta göl ve göletlere 3 milyon 500 bin yavru sazan bırakıldı

Kendilerini ’polis’ olarak tanıtıp 1 milyon 758 bin lira dolandıran 4 şahıs tutuklandıKendilerini ’polis’ olarak tanıtıp 1 milyon 758 bin lira dolandıran 4 şahıs tutuklandı

"Okula gidiyorum" diyerek çıktığı evine bir daha dönmedi"Okula gidiyorum" diyerek çıktığı evine bir daha dönmedi

Anasınıfı öğrencilerine kırtasiye seti ve oyuncak armağan edildiAnasınıfı öğrencilerine kırtasiye seti ve oyuncak armağan edildi

İhtiyaç sahibi öğrencilere 2,2 milyon lira nakdi destekİhtiyaç sahibi öğrencilere 2,2 milyon lira nakdi destek

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
"Hırsız kızlar" çetesi çökertildi! Son işlerinde yakayı ele verdi!
"Hırsız kızlar" çetesi çökertildi! Son işlerinde yakayı ele verdi!
Hırsızlar tanınmamak için bakın ne yaptılar! Hırsızlık çetesi suçüstü yakalandı
Hırsızlar tanınmamak için bakın ne yaptılar! Hırsızlık çetesi suçüstü yakalandı
Akıllara durgunluk veren olayın sanıkları hakim karşısında, ''Pişmanım, böyle olmasını istemezdim''
Akıllara durgunluk veren olayın sanıkları hakim karşısında, ''Pişmanım, böyle olmasını istemezdim''
Yardım sever gençler bir gün boyunca garsonluk yapıp kazandıkları parayı ihtiyaç sahiplerine dağıttı
Yardım sever gençler bir gün boyunca garsonluk yapıp kazandıkları parayı ihtiyaç sahiplerine dağıttı
Son Haberler
Başkan Ayık öğrencilere kitap okudu
Başkan Ayık öğrencilere kitap okudu
Pendik’te yola bırakılan kimyasal madde paniğe neden oldu
Pendik’te yola bırakılan kimyasal madde paniğe neden oldu
Özdemir’in Sorusu Yanıtlandı
Özdemir’in Sorusu Yanıtlandı
Atatürk Üniversitesi’nin paydaşı olduğu Gençlik Zirvesi 8 Ekim’de Erzurum’da
Atatürk Üniversitesi’nin paydaşı olduğu Gençlik Zirvesi 8 Ekim’de Erzurum’da
Satın aldığı otomobil yurt dışı kayıtlı çıktı, Bakın başına sonra neler geldi?
Satın aldığı otomobil yurt dışı kayıtlı çıktı, Bakın başına sonra neler geldi?
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başladı, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başladı, İşte madde madde değişenler...
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!