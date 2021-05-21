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  3. Bağcılar'da polisin dur ihtarına uynmayan Önder Çınar, dehşet saçtı: İki bekçi yaralandı, bir tanesinin bacağı koptu!

Bağcılar'da polisin dur ihtarına uynmayan Önder Çınar, dehşet saçtı: İki bekçi yaralandı, bir tanesinin bacağı koptu!

Bağcılar'da polisin dur ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü, polislerden kaçmak isterken Küçükçekmece'de görevli iki bekçiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulardan bekçilerden bir tanesinin bacağı koparken polis ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Bağcılar'da polisin dur ihtarına uynmayan Önder Çınar, dehşet saçtı: İki bekçi yaralandı, bir tanesinin bacağı koptu!

Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde, saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, Bağcılar'da devriye gezen polis ekipleri, bir otomobilden şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü Önder Çınar, ihtara aldırış etmeyerek kaçmak istedi. Aşırı süratle  2. Hürriyet Caddesi'ne giren Önder Çınar, burada görev yapan gece 2 gece bekçisine çarptı.

BEKÇİNİN BACAĞI KOPTU

Çarpmanın şiddetiyle bekçiler yola savrulurken araç, caddede bulunan bir elektrik direğine de çarparak yaklaşık 200 metre sonra ancak durabildi. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı bekçilerden bir tanesinin sağ bacağının koptuğunu belirledi. Kaza sonrası Çınar'ı yakalayan polisler, şüpheli şahsı gözaltına aldı.

POLİS EKİPLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Çınar'ın kaza esnasında alkollü olduğu öne sürülürken kazayı duyan polis ve bekçiler derhal olay yerine intikal etti. Olayın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alan ekipler, caddeyi trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu. Kazaya karışan araç yoldan çekici yardımıyla kaldırılırken polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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