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  3. Bağcılar'da sahte parfüm baskını, 20 bin şişe parfüm ele geçirildi

Bağcılar'da sahte parfüm baskını, 20 bin şişe parfüm ele geçirildi

İstanbul Bağcılar'da 4 ayrı adrese düzenlenen baskında 20 bin şişe sahte parfüm ve üretimde kullanılan makineler ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı

Bağcılar'da sahte parfüm baskını, 20 bin şişe parfüm ele geçirildi

Bağcılar'da 4 ayrı adrese düzenlenen baskında 20 bin şişe sahte parfüm ve üretimde kullanılan makineler ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar'da sahte parfüm baskını, 20 bin şişe parfüm ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, parfüm markalarının merdiven altı yerlerde sahte üretimle ambalajlandıktan sonra satışa hazır hale getirildiği bilgisini aldı. Ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda belirlenen adreslerde halk sağlığını tehlikeye düşürecek koşullarda sahte parfüm üretimi yapıldığı ve depolandığını tespit etti. 

Bağcılar'da sahte parfüm baskını, 20 bin şişe parfüm ele geçirildiBağcılar'da sahte parfüm baskını, 20 bin şişe parfüm ele geçirildi

 

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