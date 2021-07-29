Bağcılar'da sahte parfüm baskını, 20 bin şişe parfüm ele geçirildi

Bağcılar'da 4 ayrı adrese düzenlenen baskında 20 bin şişe sahte parfüm ve üretimde kullanılan makineler ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, parfüm markalarının merdiven altı yerlerde sahte üretimle ambalajlandıktan sonra satışa hazır hale getirildiği bilgisini aldı. Ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda belirlenen adreslerde halk sağlığını tehlikeye düşürecek koşullarda sahte parfüm üretimi yapıldığı ve depolandığını tespit etti.