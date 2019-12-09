Bağcılar'da silahlı kavga! 1 ölü var

Bağcılar'daki bir oto galericiler çarşısında iki kişi arasında başlayan kavgada taraflardan biri, yanındaki silahı çıkartarak diğerine ateş etti. Ağır yaralanan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.