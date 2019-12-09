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Bağcılar'da silahlı kavga! 1 ölü var

Bağcılar'daki bir oto galericiler çarşısında iki kişi arasında başlayan kavgada taraflardan biri, yanındaki silahı çıkartarak diğerine ateş etti. Ağır yaralanan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
09 Aralık 2019 Pazartesi 17:36

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