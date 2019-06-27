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Bağcılar'da silahlı kavga: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Fatih Mahallesi 1822 Sokak'ta aralarında husumet bulunan 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraftan 4 kişi silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis...

Bağcılar'da silahlı kavga: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi 1822 Sokak'ta aralarında husumet bulunan 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraftan 4 kişi silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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