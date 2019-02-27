Bağcılar'da tarihi eser operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 239 tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyon hakkında İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Kültür Varlıkları ve Tarihi Eserlerimizin yurt dışına kaçırılmasının önlenmesi kapsamında Bağcılar ilçesinde tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. 2863 sayılı kanun kapsamında olabileceği değerlendirilen toplam bin 239 adet sikke, obje, mermer mezar steli ve mermer heykel parçaları ele geçirilmiştir. 2 şüpheli şahıs gözlem altına alınmıştır.

Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar Steli, 8 Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer heykel, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 485 Gümüş ve Bronz sikke, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 745 tane form ve ebatlarda bronz ve metal obje ve pompalı av tüfeği ele geçirildi."

(FOTOĞRAFLI)

DHA