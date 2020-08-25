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  3. Bağcılar'da vicdansızlık görüntüsü! 6 yaşındaki çocuğu ezip kaçtı

Bağcılar'da vicdansızlık görüntüsü! 6 yaşındaki çocuğu ezip kaçtı

Bağcılar'da 6 yaşındaki bir çocuk evinin önünde oyun oynadığı sırada bir araç tarafından ezildi. Çocuğu ezdiğini fark eden sürücü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla çocuk hastaneye gönderilirken güvenlik kameraları ise o anı anbean kaydetti.

İstanbul Bağcılar'da gerçekleşen olayda evinin önünde oyun oynayan 6 yaşındaki Suriye uyruklu Şahin Abdurrahman, sokaktan gelen bir sürücünün dikkatsizliği nedeniyle araba ile ezildi. Olayın ardından çocuğu ezdiğini fark eden sürücü aracıyla kaçarken olay yerine gelen ambulansla çocuk, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

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25 Ağustos 2020 Salı 10:08
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