Bağcılar'da vicdansızlık görüntüsü! 6 yaşındaki çocuğu ezip kaçtı

Bağcılar'da 6 yaşındaki bir çocuk evinin önünde oyun oynadığı sırada bir araç tarafından ezildi. Çocuğu ezdiğini fark eden sürücü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla çocuk hastaneye gönderilirken güvenlik kameraları ise o anı anbean kaydetti.