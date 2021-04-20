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Bağcılar’da yasa dışı silah imal eden iş yerine operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, Bağcılar'da yasa dışı silah imalathanesine operasyon düzenlendi.

Bağcılar’da yasa dışı silah imal eden iş yerine operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar'da bulunan bir adreste yasa dışı yollarla silah imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler bir süre takip ettikleri iş yerine bugün operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda iş yerinde bulunan bir kişi gözaltına alınırken çok sayıda silah ele geçirildi. Zanlılar iş yerinde çıkan seslerin dışarıdan duyulmaması için bir müzik tertibatı kurdukları belirlenirken yapılan silahları denemek için de içerisi kum dolu ve özel düzenekle hazırlanmış bir kova da bulundu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Bağcılar’da yasa dışı silah imal eden iş yerine operasyon!

Bağcılar’da yasa dışı silah imal eden iş yerine operasyon!

Bağcılar’da yasa dışı silah imal eden iş yerine operasyon!

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