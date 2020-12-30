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  3. Bağcılar’da zabıtaya yapılan ilginç ihbar: Kötü koku geliyor!

Bağcılar’da zabıtaya yapılan ilginç ihbar: Kötü koku geliyor!

Bağcılar'da vatandaşların "Kötü koku geliyor" şikayetlerinin yapıldığı binaya giden belediye ekipleri, balkona kurulmuş tavuk kümesiyle karşılaştı.

Bağcılar’da zabıtaya yapılan ilginç ihbar: Kötü koku geliyor!

Bağcılar'da vatandaşların "Kötü koku geliyor" şikayetlerinin yapıldığı binaya giden belediye ekipleri, balkona kurulmuş tavuk kümesiyle karşılaştı. Tavuklardan boşaltılan kümes yerinden kaldırıldıktan sonra ev sahibine Zabıta Yönetmeliği'nin "Huzur ve Sükun ile ilgili emir ve yasaklar" bölümünden idari işlem yapıldı.

Bağcılar Belediyesi'ne gelen "Binadan yoğun şekilde koku geliyor. Rahatsız oluyoruz" şeklindeki şikayet yetkilileri harekete geçirdi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbarda belirtilen Güneşli Mahallesi 1358 Sokak'taki apartmana gitti. Binada araştırma yapan görevliler, gelen kokuyu takip ederek giriş katın balkon kısmında

EV SAHİBİNE İŞLEM YAPILDI

Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin de yardımıyla önce tavuklar kümesten çıkarıldı. Ardından da balkondan sökülen demir kümes, kamyonetle depoya götürüldü. Dairede oturan kişiye de Belediye Zabıtası Yönetmeliği'nin "Huzur ve Sükunla İlgili Emir ve Yasaklar" bölümünde yer alan; "Ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde kümes yapmak, kümes hayvanı beslemek, etrafı rahatsız edecek şekilde hayvan bulundurmak" maddesinden işlem yapıldı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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