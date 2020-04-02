BAĞCILAR'DA ZİNCİRLEME KAZADA 10 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

BAĞCILAR O3 Bağlantı Yolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Kaza saat 21.00 sıralarında O3 Bağlantı Yolu 100 Yıl Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aksaray istikametinde giden iki otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpışarak, kaza yaptı. Arkadan gelen araçlar da kaza yapan araçlara çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle O3 Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde trafik tamamen durdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken 10 araçta hasar oluştu. Araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazaya karışan sürücülerden Mahsun Güneş, "Ön tarafta kaza olmuştu. Biz de onu fark ettik yavaşladık. Arkadaş gelip bana vurdu. Emniyet kemerim takılı olmasa can güvenliğimiz yok, sıfır. Çok şükür ki emniyet kemerimiz vardı." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan 10 araç

-İtfaiye ve ambulansın kaza yerine gelişi

-Kaza yapan sürücüler ile röportaj

-Polis ekiplerinin çalışması

-Kaza nedeniyle duran trafik

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA