Bağcılar'daki hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yüzyıl Mahallesi 2136 sokakta saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, trafikte seyir halinde olan 2 polis memuruna saldırı gerçekleşti. 4 saldırgan polislerden 1'ini şehit ederken, diğerini de ağır yaraladı. O saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin aracının önüne park eden polislerin saldırıya uğradığı görülüyor. Polislere ateş açan saldırgan hızla kaçıyor.

Polis memurunu şehit eden 17 yaşındaki saldırgan Kadir A.'nın fotoğrafı tespit edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bağcılar'da narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalandığını belirtti.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Narkotim ekibimize saldıran alçaklar yakalandı. İstanbul'un huzuru için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Şehit polisimiz Erkan Gökteke'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve emniyet teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum. Yaralı polisimiz Yunus Nacar'a da acil şifalar. Başımız sağ olsun."

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin ardından, firari şüpheli R.B'nin de yakalandığı bildirildi.

Yakalanan diğer saldırganlar;