Bağcılarlı öğrenciler bebek hırsızlığına karşı proje geliştirdi

Bebek hırsızlığının önüne geçmek isteyen Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencileri, "Tanıyan Teknoloji" isimli projeye imza attı. Bebek arabasının üzerinde kurulan düzenek sayesinde bebek arabasının habersizce hareket edilmesi veya bebeğin çalınması durumunda ebeveynler uyarılıyor.

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezinde eğitim gören 6. sınıf öğrencileri Damla Ece Boynukısa ile Bilgay Toktaş, bebek hırsızlığına karşı "Tanıyan Teknoloji" projesini tasarladı. Özellikle AVM, park gibi yerlerde büyüklerin dalgın anında veya alışveriş sırasında yaşanan hırsızlıklarda etkili olacağını belirten Boynukısa ve Toktaş'ın projesi şu şekilde çalışıyor: "Proje için öncelikle ebeveynin telefonuna bir program yazılıp yükleniyor. Bu sayede ebeveyn telefonundan bebek arabasının güvenli ve kilit sistemlerini aktifleştirecek ve güvenli sürüş sağlayacak. Bebek arabasının içinde kurulu düzeneğin anne-babalarla internet üzerinden haberleşmesi üzerine geliştirilen sistem, hırsızların bebek arabasını hareket etmek istemesiyle devreye giriyor. Kilitli olduğu için bebek arabası hareket etmesi engellenirken; sistemin entegre olduğu cep telefonuyla da ebeveynler uyarılıyor. Hırsızın bebeği kucaklayıp kaçırması durumunda ise başka sistem çalışıyor. Bebek yerinden kaldırıldığında pusetin altına yerleştirilen ağırlık sensörü farkı tespit edip, buzzer öter ve yine cep telefonu üzerinden aileyi haberdar ediyor. Eğer hırsızlar arabayı kaldırıp götürürse de "Bebeğim nerede?" uygulamasıyla arabanın olduğu nokta tespit ediliyor."

Sistemde arabayı kullanacak kişilerin listesi belirleniyor

Projenin amacının ailelere bebekleriyle birlikte güvenli bir yolculuk sunmak olduğunu söyleyen Toktaş, "Sistemde arabayı kullanacak kişilerin listesi de belirleniyor. Bebeğin çok yakını da olsa liste dışından biri de arabayı hareket ettirmek istese bile kilit sistemi aktif olduğundan araba hareket etmeyecektir. Projemiz sayesinde bebek arabalarında güvenlik açığı en aza indirgenmiş olacak" dedi.

Kaynak: İHA