Bağcılık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bağcılık Teknikeri görev tanımı nedir, Bağcılık Teknikeri ne iş yapar, Bağcılık Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bağcılık Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bağcılık Teknikeri Tanımı;

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Bağcılık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Bağcılık Teknikeri Maaşları

Bağcılık Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bağcılık Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bağcılık Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.06

Meslek Adı :

Bağcılık Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Kaliteli üzüm yetiştirilmesi ve üzümden şarap, sirke vb. ürünlerin üretilmesinde ziraat mühendisine yardımcı olarak çalışma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bağcılık Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yetiştirilecek üzüm cinsine uygun toprağı ve asmayı seçmek,

b) Asmaları aşılamak, toprağı gübrelemek,

c) Asmaları zararlılardan korumak için ilaçlama, zararlı otları temizleme vb. önlemler almak,

d) Üzümlerin toplatılıp, kurutulması için uygun zamanı ve yeri belirlemek,

e) Üzümleri yaş ve kuru olarak pazarlamak,

f) Üzümlerin işlenerek şarap, sirke, şıra, meyve suyu yapılması ile ilgili işleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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