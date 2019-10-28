Bağdadi nasıl öldü? Bağdadi kimdir? DEAŞ Lideri Bağdadi operasyon görüntüleri nedir?

Cüneydi Bağdadi nasıl öldü? Bağdadi kimdir? Bağdadi operasyon görüntüleri nedir? soruları herkes tarafından merakla araştırılıyor. DEAŞ Lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü haberini Trump 'ın açıklamasının ardından herkes merakla DEAŞ Lideri Bağdadi'nin nasıl öldürüldüğünü merak ediyor. İşte Bağdadi hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

CÜNEYDİ BAĞDADİ NASIL ÖLDÜ? BAĞDADİ KİMDİR? BAĞDADİ OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ NEDİR?

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıklaması ABD basında geniş yer buluyor. New York Times gazetesinin ABD istihbarat birimlerinden yetkililerle konuşarak hazırladığı haberde operasyonun öncesinde yaşananlar aktarılıyor:



"ÇEKİLME AÇIKLAMASI SIRASINDA YERİ TESPİT EDİLMİŞTİ"

Terörle mücadele yetkilileri Başkan Trump'ın Suriye'den çekilme planını açıklarken, CIA ve özel harekât birliklerinin dünyanın en çok aranan teröristi Bağdadi'nin yerini tespit etmiş olduğunu ve operasyon hazırlığı içerisinde bulunduklarını bildiğini aktarıyor.

ABD istihbarat yetkilileri aylarca Trump'ı Bağdadi konusunda bilgilendirdi. Bağdadi'nin yakalanması Trump tarafından da bölgedeki en önemli öncelik olarak belirlenmişti.



"RİSKLİ BİR GECE BASKINI DÜZENLENDİ"

Ancak Trump'ın üç hafta önce ani bir şekilde ABD askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklaması, titizlikle hazırlanmış olan planları sekteye uğrattı. Yetkililere göre, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon bölgedeki casus, keşif uçuşu ve askeri varlık ağı çözülmeden önce harekete geçerek hazırlıkları hızlandırdı ve riskli bir gece baskını düzenlendi.

"TRUMP'A RAĞMEN YAKALANDI"

Aynı yetkililer Bağdadi'nin Trump sayesinde değil, Trump'a rağmen öldürüldüğünü aktardı.



"HAZIRLIKLAR YAZ AYLARINDA BAŞLAMIŞTI"

Trump'ın 6 Ekim'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD askerlerini Suriye'den çekme kararını verirken, Bağdadi hakkındaki istihbaratı ne kadar dikkate aldığı bilinmiyor. Ancak konu hakkında bilgi sahibi askeri yetkililere göre bilinen gerçek, sahadaki komutanlar Trump'ın kararıyla birlikte bu karmaşık operasyonu gerçekleştirme konusunda daha ciddi bir baskı altına girmiş oldular.

Operasyonun gelişimi konusunda bilgi sahibi olan 10'a yakın ABD Savunma Bakanlığı, istihbarat, ordu ve terörle mücadele

yetkilisi Cumartesi gecesi başlatılan operasyona giden süreci anlattı.

Yaz aylarında CIA, Bağdadi'nin IŞİD'in rakibi El Kaide bağlantılı örgütlerin hakim olduğu Suriye'nin kuzeybatısındaki bir köyde bulunduğuna dair beklenmedik bir istihbarat alınca operasyonun planlaması başlatıldı.

İSTİHBARAT DEAŞ KURYESİ SORGULANINCA ELDE EDİLDİ

ABD'li yetkililere göre bu istihbarat, Bağdadi'nin eşlerinden birisi ile yakalanmış olan bir IŞİD kuryesinin sorgulanmasının sonucunda elde edilmişti.

Suriyeli bir mühendisin anlatımına göre, Bağdadi operasyonun düzenlendiği köyde El Kaide bağlantılı Hurras el-Din örgütünün komutanlarından Ebu Muhammed Salama'nın evinde saklanıyordu.

Operasyonda Salama'ya ne olduğu ya da Bağdadi'nin bu kişiyle olan ilişkisi konusunda detaylar belli değil.

ABD ordusunun Delta Gücü komandoları Bağdadi operasyonunun taktik planlamasına başladıklarında karşılarında ciddi engeller olduğunu biliyorlardı.

EN AZ İKİ KEZ OPERASYON SON DAKİKADA İPTAL EDİLDİ

BBC Türkçe'nin derlediği habere göre, Söz konusu bölge El Kaide kontrol alanının derinliklerindeydi. Suriye hava sahasının o bölümü ise Rusya ve Suriye hükümeti tarafından kontrol ediliyordu.



Olası operasyonlar en az iki kez son dakikada iptal edildi.

Son operasyon planlaması geçen hafta içerisinde iki ila üç günde tamamlandı. Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, eldeki istihbarata göre Bağdadi'nin yer değiştirmek üzere olduğunun bilindiğini ifade ediyor.

Bu noktada ABD'nin ordu komuta kademesi hızla harekete geçilmesi gerektiği sonucuna vardı. Bağdadi'nin yer değiştirmesine izin verilmesi halinde ABD ordusunun da bölgeden çekilmesiyle birlikte yeniden izinin sürülmesi çok daha zor olacaktı.

Savunma Bakanı Mark Esper ABC kanalına yaptığı açıklamalarda, Trump'ın Perşembe ve Cuma günlerinde kendilerine operasyon için yeşil ışık yaktığını anlattı.

Washington yerel saati ile 17.00 (01.00) sularında büyük kısmı CH-47 Chinook tipi olmak üzere sekiz Amerikan helikopteri Irak'ın Erbil kentindeki askeri üsten havalandı.

Radarlara yakalanmamak için alçak ve hızlı uçuş gerçekleştiren helikopterler Suriye sınırını geçti ve Suriye hava sahasındkalarak İdlib'in kuzeyindeki Barişa köyüne ilerlemeyi sürdürdü. 70 dakikalık uçuş sırasında helikopterlere yer yer ateş de açıldı.

Helikopterlerin inmesinden hemen önce hem helikopterler hem de diğer ABD savaş uçakları bölgedeki binalara ateş açtı. Delta Gücü komandoları ve eğitimli köpekleri himaye ateşi eşliğinde operasyon bölgesine indiler.

KOMANDOLAR ANA KAPIDAN DEĞİL DUVARI PATLATARAK İÇERİ GİRDİ

Trump komandoların ana kapıdan değil duvarı patlatarak hedef binanın bulunduğu alana girdiğini söyledi. Amaç olası bubi tuzaklarına yakalanmamaktı. Bu sayede hızla hareket ederek bir grup DEAŞ savaşçısıyla karşı karşıya geldiler.



OPERASYONU KEŞİF UÇAKLARININ CANLI VİDEO GÖRÜNTÜLERİYLE İZLEDİLER

Başkan Trump, Savunma Bakanı Esper, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile birlikte operasyonu Beyaz Saray'da keşif uçaklarının geçtiği canlı video görüntüleri üzerinden takip ediyordu.

Delta Gücü komandoları binayı çevreleyen duvarı geçtikten sonra çatışmaya girdi ve bir dizi kişi bu çatışmada ABD komandoları tarafından öldürüldü. Komandolar duvarı patlatıp içeriye girerken bir Arap tercüman, çocuklara ve savaşçı olmayan ancak o bölgede bulunan kişilere nereden nasıl kaçabileceklerini söylüyordu.

Bu sayede bölgede bulunan 11 çocuğun yara almadan kurtulduğu belirtiliyor.

Bağdadi'nin yeraltı tüneline kaçmasıyla birlikte Amerikan komandoları takibe başladı.

Trump Bağdadi'nin kaçarken yanına üç çocuk aldığını ifade etti. Bağdadi'nin bu çocukları 'canlı kalkan' olarak kullanmayı amaçladığı sanılıyor.

"BİR KÖPEĞE 'SALDIR' EMRİ VERİLDİ"

Bağdadi'nin üzerinde intihar yeleği olduğundan şüphelenen komandolar, Bağdadi'yi etkisiz hale getirebilmesi için bir köpeğe 'saldır' emri verdi.

Trump Bağdadi'nin bu noktada üzerindeki düzeneği havaya uçurduğunu ve kendisiyle birlikte yanındaki üç çocuğu da öldürdüğünü belirtti.

Savunma Bakanı Esper iki saat süren operasyonun en kritik aşamasını ABC televizyonuna şu sözlerle anlattı: 'Yanında bir dizi savaşçı ve kadının yanı sıra çok sayıda çocukla birlikte bir yerleşkede. Özel harekât birliklerimizin bu kişileri bölgeden uzaklaştırmak için bir dizi taktiği, tekniği ve uyguladıkları protokolleri var. Ama günün sonunda Başkan'ın da söylediği gibi kendisini öldürmeyi tercih etti ve yanında üç küçük çocuğu da götürdü.'

Trump ise o anları daha detaylı anlattı: 'Büyük kısmını izledim. Bağdadi çıkmaz bir tünele girdi, ağlayarak, çığlık atarak öldü.'

Esper ise Trump'ın bahsettiği 'ağlayarak, çığlık atarak' ifadelerini kullanmadı ve 'Ben o detaylara hakim değilim. Muhtemelen Başkan operasyona katılan komutanlarla konuşmuştur' demekle yetindi.

Washington saati ile 19.15'te (TSİ 04.15) özel harekât timinin komutanı Bağdadi'nin öldüğünü rapor etti. Çatışmalarda beş 'düşmanın' daha yerleşkede öldürüldüğü, operasyon bölgesinde de bir dizi düşmanın öldürüldüğü bildirildi.

Beyaz Saray operasyonda iki ABD askerinin hafif şekilde yaralandığını ancak göreve devam ettiklerini de aktardı. Trump operasyonda bir ABD ordu köpeğinin de yaralandığı bilgisini verdi.

OPERASYONDAN 4 SAAT SONRA İLK TWEET: AZ ÖNCE ÇOK BÜYÜK BİR OLAY OLDU

Komandolar operasyonun ardından yerleşkede bulunan 11 çocuğu bölgede bulunan bir kadına teslim etti. Ardından ise yerleşkenin tamamen imha edilmesi emri verildi. Operasyon konusunda bilgi sahibi bir yetkiliye göre, bu şekilde bu bölgenin gelecekte IŞİD tarafından kutsal bir yer haline gelmesinin önüne geçilmesi amaçlandı.

Trump, ABD askerlerinin yaklaşık iki saat bölgede kaldıklarını aktardı. Askerler daha sonra helikopterlere binerek geldikleri güzergâhtan Irak hava sahasına geri döndüler. Helikopterlerin 'Barişa'dan havalanmasından yaklaşık dört saat sonra ise Başkan Trump 'Az önce çok büyük bir olay oldu!" Tweetini paylaştı."

BAĞDADİ KİMDİR?

Ebu Bekir el-Bağdadi 1971'de Irak'ın Samarra şehrinde doğdu. Irak Savaşı sırasında El Kaide'de kurucusu olduğu IŞİD'in temellerini attı. Suriye'de iç savaşın çıkması üzerine buraya gelerek pek çok faaliyetler yaptı. 2013'te Nusra Cephesi ile kendi örgütünü birleştirdiğini açıkladı. 29 Haziran 2014'te de halifeliğini ilan etti. Bu durum dünya üzerindeki birçok müslüman ülke tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Öte yandan 4 Ekim 2011'de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Bağdadi'yi küresel terörist ilan ederek başına 10 milyon dolar ödül koymuştur.

DEAŞ SÖZDE LİDERİ EBU BEKİR EL BAĞDADİ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabından "Az önce çok önemli bir şey oldu." şeklindeki paylaşımı kamuoyunda ve medyada heyecan yarattı.

Beyaz Saray, bu açıklamadan kısa süre sonra, Trump'ın bugün TSİ 16:00'da "önemli bir açıklama" yapacağını duyurdu, ancak açıklamanın içeriğine dair ipucu vermedi.

Öte yandan, Reuters'ın haberine göre, İranlı yetkililer, 'Suriyeli kaynakları Bağdadi'nin öldüğüne dair bilgi verdi' açıklamasını yaptı.

Ayrıca Newsweek dergisi, Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın geçen hafta DEAŞ sözde lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin hedef alınacağı çok gizli bir operasyona izin verdiğini ve bu operasyonun gerçekleştirildiğini iddia etti.

Habere göre Pentagon yetkilileri, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek üzere çalışma yaptıklarını kaydetti.

Haberde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, "Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını" söyledikleri belirtildi.