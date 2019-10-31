Bağdadi operasyonuna ait görüntüleri ABD tarafından paylaşıldı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından paylaşılan görüntülerde Amerikan askerlerinin hava destekli bir operasyon düzenlediği görüldü.
Operasyon anına ait paylaşılan görüntülerde askerlerin birçok noktadan hedeflerine yaklaştığı kameraya yansıdı. CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie açıklamasında “Bağdadi’nin kalıntıları Silahlı Çatışma Kanunu uyarınca 24 saat içinde denize gömüldü” diye ekledi.
31 Ekim 2019 Perşembe 09:06
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