Bağdadi'nin öldürülmesi sonrası Türkiye düğmeye bastı! 100 DEAŞ'lı yakalandı!
Trump'ın Bağdadi'nin öldürüldüğü açıklamasının ardından Türkiye de operasyonlar için düğmeye bastı. Terörist DEAŞ'a yönelik 21 ilde geniş çağlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 100 kişi yakalandı.
Terör örgütü DEAŞ'a darbe üstüne darbe vuruluyor. Bağdadi'nin öldürülmesi sonrası terör örgütünün hedefi haline gelen Türkiye'de bir çok ilde son dakika operasyonlar düzenlendi. Operasyonda onlarca kişi yakalandı.
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde eylem arayışında olan DEAŞ'a yönelik 21 ildeki düzenlenen 26 operasyonda 100 kişi yakalandığını açıkladı.
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