Bağdadi'yi yakalatan isim belli oldu!

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklama ile, terör örgütü DAEŞ'in lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin İdlib kentinde düzenlenen bir operasyonla öldürüldüğünü duyurdu. Trump açıklamasında Türkiye, Rusya, Suriye ve Irak'a verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

TÜRKİYE'NİN YAKALADIĞI İSİM BAĞDADİ'NİN SONU OLDU

İngiliz haber ajansı Reuters'ın Iraklı yetkililere dayandırdığı özel haberine göre, operasyonun en kilit ismi Türkiye'nin yakalayıp Irak'a teslim ettiği Bağdadi'nin baş danışmanlarından İsmail el-Etawi...

Reuters'a konu ile alakalı açıklama yapan Iraklı üst düzey güvenlik yetkilisi, "Ethavi, Bağdadi'nin hareketleri ve saklandığı yerler hakkında bulmacanın eksik parçalarını vererek çok değerli bilgiler sundu. Ethavi, bize Bağdadi'nin yakın çevresindeki 5 kurmayıyla Suriye'de toplantı yaptıkları yerleri anlattı" ifadesini kullandı.

SEBZE TAŞIYORMUŞ İZLENİMİ VERDİLER

Iraklı yetkililer Ethavi'nin, "Bağdadi bazen kurmayları ile hareket halindeki minibüslerde toplantı yapıyordu. Dikkat çekmemek için bunlarla sebze taşınıyormuş izlenimi yaratıyorlardı" dediğini aktardı.

TÜRKİYE, ABD VE IRAK'TAN ORTAK OPERASYON

Öte yandan bu yılın başında ABD, Türkiye ve Iraklı istihbarat birimlerinin düzenlenen bir operasyonda üst düzey DAEŞ yetkililerini yakaladığını ve bunun operasyon için kilit bir öneme sahip olduğunu söyleyen Iraklı istihbarat yetkilisi, "Bize Bağdadi'nin bütün toplantı noktalarını söylediler ve biz de bunları CIA ile paylaşarak bölgeye daha fazla ajan yerleştirmeye başladık" dedi.