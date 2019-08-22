Bağdat yönetimi, Haşdi Şabi cephaneliklerinde yaşanan patlamalar için harekete geçti

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdülmehdi ve Meclis Başkanı Muhammet Halbusi'nin katıldığı üçlü zirve toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, Haşdi Şabi cephaneliklerinde meydana gelen patlamalar hakkında soruşturma başlatılacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Selam Köşkü'nde bir araya gelen liderler ülkenin güvenlik durumunun yanı sıra son iki hafta içerisinde Bağdat ile Selahattin kentinde Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye ait cephaneliklerdeki patlamalar ele alındı. Açıklamada, "Toplantıda silah ve mühimmat depolarındaki olayları araştırmak için bütün veri ve bilgilerin milli ilgili makamlarca soruşturulması kararlaştırıldı" ifadelerine yer verildi. Ülkede yeni bir çatışmanın yaşanmasının istenmediğinin belirtildiği açıklamada, "Irak, ülkeyi savaş ve çekişmelere sürükleyecek bütün girişimleri reddederken barış, kalkınma ve gelişmeden yana tavrını ortaya koymuştur" denildi.

Irak halkının mal ve can güvenliğini sağlamak için devletin üzerine düşen büyük sorumluluğu hatırlatılan açıklamada, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Irak'ın güvenliğini tehlikeye sokacak her türlü girişime karşı çıkmaya çağrılarak, ülkeyi korumak için verdiği vaatlere bağlı kalması istendi.

Önceki gün Bağdat ile Selahattin arasında yer alan Beled bölgesinde yer alan Askeri Hava Üssünde Haşdi Şabi'ye ait bir mühimmat deposunda patlama yaşanmıştı. Geçtiğimiz hafta ise başkent Bağdat'ın güneyinde yer alan bir silah ve mühimmat deposunda meydana gelen büyük bir patlamada ise 1 kişi hayatını kaybederken 29 kişi yaralanmıştı. Irak'taki Şii mili gücü Haşdi Şabi güçleri ise son günlerde cephaneliklerinde meydana gelen patlamalarının arkasında ABD'yi sorumlu tutarak "ABD bizi bombalıyor" açıklaması yapmıştı.

Kaynak: İHA