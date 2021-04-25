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Bağdat’ta can pazarı! Koronavirüs hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 27 ölü, 30 yaralı var

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeni tip korona virüs hastalarının kaldığı hastanede yangın çıktı. Yangında 27 kişi hayatını kaybederken 30 kişi yaralandı.

Bağdat’ta can pazarı! Koronavirüs hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 27 ölü, 30 yaralı var

Irak'ın başkenti Bağdat'ta korona virüs hastalarının kaldığı Ebu el-Hatip Hastanesinde çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybederken, 30'dan fazla kişi de yaralandı. Sivil Savunma Müdürlüğü kaynakları, yaklaşık 100 hastanın da yangından kurtarıldığını aktardı. Yangın sırasında hastane önünde toplananlar hastaları kurtarmak için bina pencerelerine tırmanarak sivil savunma ekiplerine yardım etti.

Yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu çıktığı ve alevlerin kısa bir sürede hastane binasına yayıldığı belirtildi. En az 10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Bağdat’ta can pazarı! Koronavirüs hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 27 ölü, 30 yaralı var

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Bağdat’ta can pazarı! Koronavirüs hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 27 ölü, 30 yaralı var

Bağdat’ta can pazarı! Koronavirüs hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 27 ölü, 30 yaralı var

Bağdat’ta can pazarı! Koronavirüs hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 27 ölü, 30 yaralı var

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