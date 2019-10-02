Bağdat’ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor: 15 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta işsizlik ve kamu hizmetleri yetersizliğine karşı düzenlenen protestolarda 15 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün başlayan işsizlik ve kamu hizmetleri yetersizliğine karşı protestolar bugün de devam etti. Bağdat'ın merkezindeki ünlü Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericilere güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullandığını ileri sürerken, başkentin farklı bölgelerinde de gösteriler patlak verdi.

Bağdat'ın merkezinin yanı sıra kuzeyindeki Azamiye bölgesi ile Belediyat bölgesinde bir araya gelen protestocular, lastik yakarak yolları kapattı. Irak hükümeti gösterilerin diğer illere sızmasını önlemek için sosyal medyayı kısa bir süreliğine kapatmasına rağmen Diyala, Necef ve Zikar illerinde benzer gösteriler meydana geldi.

Zikar ilinde bir göstericinin açılan ateş sonucu yaralanmasının ardından Irak Genel Kurmay Başkanı Osman Ganimi başkanlığındaki bir heyet vali ve polis müdürü ile bir toplantı yaptı. Irak Milli Güvenlik Meclisi, Başbakan Adil Abdülmehdi başkanlığında ayrı bir olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Öte yandan, bir kişinin öldüğü ve 200 kişinin yaralandığı dünkü gösterilerde protestocuların bir güvenlik mensubuna molotof kokteyl atması ülkede büyük tepkilere neden oldu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması göstericilerin şiddet eylemlerinde bulunduklarını kanıtlamak için bir girişim olarak yorumlandı.

Kaynak: İHA