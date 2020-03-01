Bağdat'ta kabine için güven oylamasından önce Yeşil Bölge trafiğe kapatıldı

BAĞDAT (AA) - Irak yönetimi, Muhammed Tevfik Allavi hükümetine güven oylaması öncesi yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'yi trafiğe kapattı.

Cumhurbaşkanı Berhem Salih'ten hükümeti kurma görevi alan Allavi'nin kabinesi, bugün öğleden sonra mecliste güven oylamasına sunulacak. Meclis oturumundan önce, başkentin merkezinde yer alan Yeşil Bölge civarındaki güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

Meclis binasıyla diğer hükümet binaları ve yabancı temsilciliklerin bulunduğu Yeşil Bölge trafiğe kapatıldı.

Iraklılar, söz konusu bölgeye gün içerisinde belirli saatlerde araçlarıyla girebiliyordu.

Güney kentlerden Bağdat'ta gelen yüzlerce gösterici ise Yeşil Bölge'nin kapılarında Allavi'ye karşı protesto gösterisi düzenleyecek.

Irak Meclisi, Allavi kabinesine karşı güven oylaması için perşembe günü yeterli milletvekili sayısına ulaşılamadığı için toplanamamıştı.

Meclisteki Sünnilerin büyük bölümü ile Kürtler ve bazı Şii partiler, Allavi'nin kabinesine "evet" oyu vermeyeceğini açıklamıştı.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı meclisin birinci grubu Sairun Koalisyonu ile Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin siyasi ayağı konumundaki Fetih Koalisyonunun bir bölümü ise Allavi'yi destekliyor.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi'nin lideri olduğu Nasır Koalisyonu da kabineye "evet" diyecek.

Muhammed Tevfik Allavi'nin kuzeni olan eski başbakanlardan İyad Allavi'nin Vataniye Koalisyonu ise kabineye güven oyu vermeyeceklerini duyurmuştu.

Başbakan Adil Abdulmehdi'nin 29 Kasım 2019'da hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Salih, 1 Şubat'ta bağımsız aday Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Kaynak: AA