Bağdat'ta polis karargahına füze saldırısı
BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'taki Federal Polis Karargahı'na katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.Bağdat'ın Mansur bölgesinde bulunan Federal Polis Karargahı binasının önüne bir kaytuşa füzesi atıldı.Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'taki Federal Polis Karargahı'na katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.
Bağdat'ın Mansur bölgesinde bulunan Federal Polis Karargahı binasının önüne bir kaytuşa füzesi atıldı.
Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Kaynak: AA
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