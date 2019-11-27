Bağdat’ta sevinç kutlamasında 4 yaralı

Hükümet karşıtı protesto gösterilerine sahne olan Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak milli futbol takımının Katar'ı yenmesi sonrası yapılan kutlamalarda havaya ateş açılması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

Körfez Ulusları Kupası müsabakası kapsamında Irak milli futbol takımının Katar'ı 2-1 yenmesini sonrası başkent Bağdat'ta kutlamalar yapıldı. Bağdat Operasyon Komutanlığı, uyarılara rağmen maç sonrası havaya ateş açan magandaların 4 kişiyi yaraladığını bildirdi. Bağdat'taki Sadr Hastanesi Müdürü Mustafa Hatem Musevi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ayak, kafatası ve omurgalarına kurşun isabet eden 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının ağır olduğu kaydedildi.

Öte yandan başkentte yaklaşık 2 aydır devam eden protesto gösterilerinin milyarlarca dolarlık hasara yol açtığı açıklandı. Bağdat Valiliği, başkentte 900 iş yeri ve deponun protestocular arasına sızan provokatörler tarafından ateşe verilmesinin milyarlarca dolarlık hasara neden olduğunu duyurdu.

Protesto gösterilerinin Ekim ayından beri devam ettiği Bağdat'ta dün akşam meydana gelen patlamalarda 6 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralanmıştı.

Irak'ta geçen Ekim ayında başkent Bağdat ile orta ve güney illerinde başlayan protesto gösterilerinde 350'ye yakın kişi hayatını kaybederken 15 bine yakın kişi de yaralandı.

Kaynak: İHA