Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füze saldırısı
BAĞDAT (AA) - Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye 2 füze atıldığı bildirildi.Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge’ye 2 ayrı füzeyle...
BAĞDAT (AA) - Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye 2 füze atıldığı bildirildi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge’ye 2 ayrı füzeyle saldırı düzenlendi.
Saldırıda, herhangi bir zararın medyana gelmediği kaydedildi.
Yeşil Bölge’de bulunan ABD Büyükelçiliği’ne daha önce de füzeli saldırı düzenlenmişti.
Kaynak: AA
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