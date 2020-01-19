Bağımlılıkla mücadele eden gençler yürekleri titretti

Gaziantep'te rehabilitasyon merkezinde tedavi gören bir gencin karne töreninde yaptığı konuşma yürekleri titretti. Ailesinin ilk kez kendisine "Oğlum" dediğini anlatan gencin konuşması, törene katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i de ağlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanesi bünyesinde bulunan Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi'nde açılan örgün öğretim sınıfında yarıyıl tatili dolayısıyla hem uyuşturucu bağımlılığı tedavisi gören hem de açılan sınıfta eğitim ve öğretim hayatına devam eden öğrencilere Başkan Fatma Şahin tarafından karneleri dağıtıldı. Karnelerini alan başarılı öğrenciler, Başkan Şahin ile beraber kutlama pastası kesti. Pasta kesiminde konuşma yapan madde bağımlısı bir genç, rehabilitasyon merkezinde tedaviye başladığı günden itibaren ailesinin gözündeki mutluluğu gördüğünü belirterek, "Başta sıkıntılar yaşadım ama artık alıştım. İki kez pasta kestim, ikisini de burada kestim. Ailemle güzel vakit geçiremedim. Artık bir şeylerin farkına vardım. Ailemin mutluluğunu görüyorum. Ne kadar mutlu olduklarını öğrendim. Ailemin bana ilk defa "oğlum" dediğini fark ettim. İstekli olacağım, bu 6 aylık süreçte bağımlılıktan kurtulacağım, başaracağım. Ailemin burada olmasını isterdim ama gelemediler. Ben kendimi yeni bir hayata, temiz bir hayata hazırlıyorum. Bu hayatı da sürdüreceğime inanıyorum" dedi.

Bir diğer öğrenci ise merkez sayesinde kendilerini yeni ve temiz bir hayata hazırladıklarını ifade ederek, bu temiz hayatı sürdüreceklerini ve pişman olunan zamanları unutmak için ellerinden gelen ne varsa sonuna kadar yapacaklarının altını çizdi.

Dakikalarca alkışlanan konuşmalarda Başkan Fatma Şahin gözyaşlarına hâkim olamadı. Duygu dolu anların sonunda öğrenciler Başkan Şahin'in elinden karnelerini ve başarı belgelerini aldı.

Madde bağımlısı çocukları uyuşturucunun pençesinden uzaklaştırmak amacıyla 12 yıl önce kurulan Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi, 12-18 yaş üstü gençlere rehabilitasyon hizmeti veriyor. Ergen bağımlı gençlere hizmet vermesi bakımından merkez, Türkiye'de bu alanda tek kurum. Toplam 60 yatak kapasitesine sahip olan Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi hastalarının yüzde 80'iyle mobil ekipler sayesinde temas kuruluyor. Açıldığı günden bu güne 2 bin 684 erginin madde kullandığı tespit edildi, bin 628 çocuğun yatışı yapılarak rehabilite edildi. Ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan protokol doğrultusunda hazırlanan eğitim programında 20 sorunlu mahallede koruyucu ve önleyici faaliyetler çerçevesinde aileler bilgilendirildi. Protokolün diğer paydaşları olan İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü de çalışmalara katıldı. Alan çalışmaları neticesinde 9 kurs merkezinde 46 eğitim yapıldı, 8 bin 254 vatandaşa ulaşıldı.

Kaynak: İHA