Bağımlılıkla mücadele edenler ödüllerini aldı

Düzce Bağımlılıkla Mücadele, Arama Kurtarma ve Yardımlaşma Derneği(BAMYAD) tarafından Düzce'de bağımlılıkla mücadele eden STK, siyasi parti ve belediye başkanlarına ödüller verildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bağımlılıkla mücadele edenler ödüllerini aldı

Düzce Bağımlılıkla Mücadele, Arama Kurtarma ve Yardımlaşma Derneği(BAMYAD) tarafından Düzce'de bağımlılıkla mücadele eden STK, siyasi parti ve belediye başkanlarına ödüller verildi. Verilen ödüller arasından Düzce'de geçtiğimiz yıl ilk hasadı yapılan siyah pirinçte hediye edildi.

Düzce Bağımlılıkla Mücadele, Arama Kurtarma ve Yardımlaşma derneği tarafından ilde aktif olarak çalışan STK, Belediye Başkanlarına ve siyasi Partilere kahvaltı programı düzenlendi. Programa ilçe belediye başkanları, il genelindeki Sivil Toplum Örgütleri ve siyasi partilerin yöneticileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Düzce Bağımlılıkla Mücadele, Arama Kurtarma Ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nagehan Yavuz Düzce'de bağımlılıkla mücadele çalışmalarını, diğer STK'larla birlikte yürütmek istediklerini söyledi. Programa katılanlara teşekkür eden Yavuz, "Bağımlılıkla Mücadele Yardımlaşma Arama Kurtarma Derneği adına bütün başkanlarımıza, bütün gönlülerimize, bütün STK temsilcilerine, sizleri aramızda gördüğümüzden dolayı inanın çok mutlu olduk. Bu programa ailenizden vakit ayırarak bizlere ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bağımlılıkla Mücadele Yardımlaşma Arama Kurtarma Derneği 3 birim ve 4 başkan yardımcısıyla göreve başladı. Her birimiz gönüllüyüz. Bağımlılık günümüzün en önemli sorunları arasında. Bizlerde gönüllülerimiz ile birlikte bu başlıca sorunla mücadele için yola çıktık. Bu konuda bizlere yardımcı olan bütün STK, belediye başkanlarımıza ve siyasi partilerimize teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ise bağımlılıkla etkin mücadele eden Belediye Başkanlarına, siyasi parti temsilcilerine ve STK'lara çeşitli hediyeler verildi. Hediyelerin yanı sıra Düzce'de geçen yıl ekimine başlanan siyah pirinçte hediye edildi.

Bağımlılıkla mücadele edenler ödüllerini aldı

Bağımlılıkla mücadele edenler ödüllerini aldı

Bağımlılıkla mücadele edenler ödüllerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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