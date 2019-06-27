Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsiniz

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), 17 ilçede alkol ve madde bağımlılığı ile topyekun mücadele kapsamında Osmangazi ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi.

Uyuşturucu kullanımı sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın en önemli sorunlarından biri halini alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de 2015 yılında hizmete açtığı GADEM ile başlattığı bağımlılıkla mücadeleyi hız kesmeden sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana başvuruda bulunan bağımlı ve ailelerine bireysel ve grup danışmanlığı yaparak sosyal iyileşme sürecine destek veren GADEM, bir yandan da yasa dışı bağımlılık yapıcı uyuşturucu ile mücadele kapsamında koruyucu ve önleyici çalışmaları hayata geçiriyor. Toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren madde bağımlılığı ile mücadeleyi mahallelerin kanaat önderleri, muhtarlar, din görevlileri, okul müdürleri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte sürdüren GADEM, 17 ilçedeki muhtarlarla aktif bir çalışma dönemi başlattı. Muhtarların madde bağımlılığıyla ilgili bilinçli hale getirilmesi amacıyla yapılan ilk buluşma Ördekli Kültür Merkezi'nde Osmangazi İlçesi'ndeki muhtarlarla gerçekleşti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Fidan'ın da katıldığı toplantıda, katılımcılara madde bağımlılığının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri ve mücadele yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Tüm dünyada Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü olarak kabul edilen 26 Haziran günü yapılan etkinlikte konuşan Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Fidan, böylesi önemli bir sorunla mücadelenin sadece kamunun işi olmadığını, toplumun tüm kesimlerinin üzerine düşen görevler bulunduğunu söyledi.

Mahalle muhtarlarını GADEM'in çalışmaları hakkında bilgilendirmek ve mücadelede işbirliği yapabilmek için böyle bir toplantı düzenlediklerini ifade eden Fidan, "Muhtarlarımız, vatandaşla doğrudan temas halinde olan bizim uç beylerimiz. Dolayısıyla bu projeye muhtarlarımızı da dahil etmek istedik. Çünkü muhtarlarımızın yapacağı temaslar çok önemli. Bazen basit olarak gördüğünüz temas, bir insanın hayatının kurtulmasını sağlar. Bunun örneklerini gördük. Büyükşehir Belediyesi olarak bu mücadelede onların desteğine ihtiyacımız var. Bir şehri imar ederken nesli ihmal ederseniz, o nesil gün gelir o şehri imha eder. Toplum olarak bu duruma düşmemek için hep birlikte, çocuklarımıza, gençlerimize, aile bireylerine, komşularımıza sahip çıkmamız gerekir" dedi.

Kaynak: İHA