Bağımsız denetçiler için ’Uygulamalı Bağımsız Denetim’ eğitimi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, "Uygulamalı Bağımsız Deneti" eğitimi verildi.

Denetçilerin sürekli eğitimi kapsamında gerçekleştirilen programa; Eskişehir, Antalya, Afyonkarahisar'dan bağımsız denetçiler katıldı. Açılışta konuşan Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Başar "İşletme yönetimlerinin alacakları kararlarda muhasebe birimin üretmiş olduğu veriler çok önemlidir. Bu verilerin güvenilir olması gerekir. Güvenilir bilgide ancak denetimle sağlanır. Bağımsız denetim bu açıdan önem verdiğimiz bir konudur. Katılımcılara ve düzenleyenlere teşekkür ederim" dedi.

'FinMan finansal analiz yazılımı" ve "FAS bağımsız denetim yazılımı" ile "Uygulamalı Bağımsız Denetim Eğitimi', Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Sağlam ve Sorumlu Denetçi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Mehmet Yolcu tarafından verildi.

Prof. Dr. Necdet Sağlam yaptığı konuşmasında, "Bağımsız denetimin önemi ve faydaları ile ilgili olarak; yatırımcılar, kredi verenler, işletme yöneticileri ve devlet gibi paydaşların işletmeler ile ilgili tam, doğru ve şeffaf finansal bilgiye ihtiyaç duyduklarını, bunun da ilke ve standartlara uygun finansal raporlama ve bağımsız denetim ile mümkün olabilecektir" ifadelerini kullandı.

Sorumlu Denetçi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Mehmet Yolcu ise "Büyük ve orta boy işletmelerde, bağımsız denetim uygulamalarında dikkat gerektiren kıdem tazminatı, özel fonlar, geçmiş yıllar kârları, bağlı ortaklıklar ve iştirakler ile bu yatırımlardan elde edilen temettü gelirleri, bağımsız denetim limitleri ve bağımsız denetimin faydaları" konularında bilgi verdi.

Kaynak: İHA