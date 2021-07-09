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Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin kimdir? kaç yaşında, neden öldü? Nereli?

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin hayatını kaybetti, çıkan haberler sonrası vatandaş " Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin kimdir? kaç yaşında, neden öldü? Nereli? " sorularına yanıt aradı.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin kimdir? kaç yaşında, neden öldü? Nereli?

Soma'da çalıştıkları firmadan 8 yıldır tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle 8 Temmuz 2021 tarihinde maden işçileri tarafından Ankara'da yapılan eyleme katılan Tahir Çetin dönüş yolunda arabalarının takla atmasının sonucu arkadaşı Ali Faik İnter ile birlikte yaşamlarını yitirdiler. Peki bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin kimdir? kaç yaşında, neden öldü? Nereli? 

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin kimdir? kaç yaşında, neden öldü? Nereli?

BAĞIMSIZ MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL BAŞKANI TAHİR ÇETİN KİMDİR?

Tahir Çetin, 1978 yılında dünyaya gelmiştir. 43 yaşında olan Çetin, Soma ilçesinde yaşanan maden faciasının ardından tazminat verilmesi üzere yaptığı eylemler ve direnişleri ile tanınıyor. Aynı zamanda Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Başkanı olan Çetin, yaptıkları her eylemde haklarını savunması ve hükümete seslenişleriyle sosyal medyanın bir dönem nabzını tutmuştu.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin kimdir? kaç yaşında, neden öldü? Nereli?

TAHİR ÇETİN KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? NERELİ?

Tahir Çetin 1978 doğumlu olup, 43 yaşındadır. Manisa'nın Soma ilçesinde 15 yıldır tazminatları ödenmediği gerekçesiyle Uyar Madencilik İşçileri Ankara'da bir araya geldi. Eyleme Bağımsız Maden İşçileri Başkanı Tahir Çetin'i de davet etmeleri sonucu Çetin dava arkadaşı Ali Faik İnter ile Ankara yolunu tuttu. 8 Temmuz 2021 taihinde Ankara'da eylemde olan Çetin ve Faik, dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybetti.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin kimdir? kaç yaşında, neden öldü? Nereli?

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