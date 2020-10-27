Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı
MHP’den ihraç edilen Ordu Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt, koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
MHP’den ihraç edildikten sonra bağımsız milletvekili olarak yoluna devam eden Cemal Enginyurt, corona virüsüne yakalandı.
“Kovid-19 testim pozitif çıktı” diyen Enginyurt, evinde tedavisinin devam ettiğini belirtti.
Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Dualarınızı esirgemeyin” ifadelerini kullandı.
Cemal Enginyurt kimdir? Hangi partiden? Kaç yaşında? Nereli?
Covid-19 testim pozitif çıktı.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) October 27, 2020
An itibariyle evde tedavim devam ediyor
Dualarınızı esirgemeyin.