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  3. Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı

Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı

MHP’den ihraç edilen Ordu Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt, koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı

MHP’den ihraç edildikten sonra bağımsız milletvekili olarak yoluna devam eden Cemal Enginyurt, corona virüsüne yakalandı.

“Kovid-19 testim pozitif çıktı” diyen Enginyurt, evinde tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Dualarınızı esirgemeyin” ifadelerini kullandı.

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Berna Akkaya
Editör


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