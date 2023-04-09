Bağımsız Türkiye Partisi, 81 İl'den 600 milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne 81 İl'den katılacak 600 milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu.

YAYINLAMA
Google News
Bağımsız Türkiye Partisi, 81 İl'den 600 milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu.

BTP Genel Sekreteri Nuri Kaplan ve beraberindekiler aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti.

Bağımsız Türkiye Partisi, 81 İl'den 600 milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu

TÜM LİSTEMİZİN YAŞ ORTALAMASI DA 35

Kaplan, aday listenin teslim edilmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm illerdeki 600 milletvekili adayının listesini YSK'ye teslim ettiklerini söyledi.

Aday listesinin hayırlı olması temennisinde bulunan Kaplan, seçime girecek diğer tüm partilere başarılar diledi.

Kaplan, "Listemiz yüzde 80 oranında 40 yaş altından oluşuyor. Tüm listemizin yaş ortalaması da 35." bilgisini verdi.

KAYNAK: AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yeniden Refah Partisi'nin 28 dönem milletvekilliği 81 İl'in tam aday listesi belli oldu
Yeniden Refah Partisi'nin 28 dönem milletvekilliği 81 İl'in tam aday listesi belli oldu
Milli Görüş Hareketi'nin Kadim Dostları Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan ettiler!
Milli Görüş Hareketi'nin Kadim Dostları Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan ettiler!
Ünlü sunucu Buket Aydın’dan çok konuşulacak açıklama! “Erdoğan düşmanlığına hayır diyorum”
Ünlü sunucu Buket Aydın’dan çok konuşulacak açıklama! “Erdoğan düşmanlığına hayır diyorum”
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
Son Haberler
Bağımsız Türkiye Partisi, 81 İl'den 600 milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu
Bağımsız Türkiye Partisi, 81 İl'den 600 milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu
CHP Milletvekili aday listesi belli oldu!
CHP Milletvekili aday listesi belli oldu!
İYİ Parti milletvekili aday listesi belli oldu! İşte 81 Tam listesi...
İYİ Parti milletvekili aday listesi belli oldu! İşte 81 Tam listesi...
AK Parti aday listesi belli oldu! İşte 81 il tam aday listesi!
AK Parti aday listesi belli oldu! İşte 81 il tam aday listesi!
İYİ Parti şok üstüne şok yaşıyor! "Bu Partide hile var" dedi hem partiden hem de millet vekili aday adaylığından istifa etti
İYİ Parti şok üstüne şok yaşıyor! "Bu Partide hile var" dedi hem partiden hem de millet vekili aday adaylığından istifa etti
Aytun Çıray, İYİ Parti barajın altına indi adaylığımı geri çekiyorum açıklmasında bulundu
Aytun Çıray, İYİ Parti barajın altına indi adaylığımı geri çekiyorum açıklmasında bulundu
Çok Okunanlar
CHP Milletvekili aday listesi belli oldu!
CHP Milletvekili aday listesi belli oldu!
AK Parti aday listesi belli oldu! İşte 81 il tam aday listesi!
AK Parti aday listesi belli oldu! İşte 81 il tam aday listesi!
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
İYİ Parti şok üstüne şok yaşıyor! "Bu Partide hile var" dedi hem partiden hem de millet vekili aday adaylığından istifa etti
İYİ Parti şok üstüne şok yaşıyor! "Bu Partide hile var" dedi hem partiden hem de millet vekili aday adaylığından istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye tepki: İstanbul'a bir çivi dahi çakmadılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye tepki: İstanbul'a bir çivi dahi çakmadılar
Oy pusulasında hangi parti kaçıncı sırada yer aldı? İşte Kura çekiminin sonucu Parti Parti, İttifak İttifak!
Oy pusulasında hangi parti kaçıncı sırada yer aldı? İşte Kura çekiminin sonucu Parti Parti, İttifak İttifak!
Yorumlananlar
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!