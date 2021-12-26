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Bağır Yeleği ne demek, TDK'ya göre Bağır Yeleği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bağır Yeleği kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bağır Yeleği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bağır Yeleği nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bağır Yeleği kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bağır Yeleği ne demek, TDK'ya göre Bağır Yeleği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bağır yeleği ne demek? Bağır yeleği TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bağır yeleği kelimesi. Peki bağır yeleği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bağır yeleği nedir, bağır yeleği kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

BAĞIR YELEĞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bağır yeleği kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bağır yeleği kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zırh altına giyilen, köseleden yapılmış yelek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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