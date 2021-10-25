Sergen Yalçın'ın derbi planı belli oldu! Cimbomu bu ilk 11'le devirecek!Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun eski hali görenleri hayal kırıklığına uğrattı! Ünlü oyuncuya geçen zaman yaramış!İstenmeyen adam ne demek? Persona non grata ne demek, ne anlama gelir? Persona non grata hangi durumlarda uygulanır?Taliban, ekonomik kriz yaşayan Afgan çalışanlara para yerine "buğday" ile maaş verecek!FOX TV ElKızı ilk bölüm izle | Elkızı 1. bölüm full, tek parça izleDev derbide Fatih Terim ilk 11'ini belirledi! İşte Beşiktaş karşısında sahaya çıkacak isimler!ATV Kardeşlerim 25. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle YouTubeFOX TV Yalancılar ve Mumları son bölüm izle | Yalancılar ve Mumları 4. bölüm full, tek parça izleİSKİ su kesintisi 25 Ekim 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!Farklı zamanlarda benzer ölüm! Mahkeme Gamze Açar davasında yeni raporlar talep etti
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bağırdı, üstüne yürüdü, hırsını alamadı! Sosyal medyadan tartıştığı kuzenini pompalı tüfekle vurdu!

Bağırdı, üstüne yürüdü, hırsını alamadı! Sosyal medyadan tartıştığı kuzenini pompalı tüfekle vurdu!

Karaman'da Tufan D. (26) isimli şahıs, aralarında husumet olduğu bilinen kuzeni Emir Ö.'yü (30) pompalı tüfekle yaraladı. Tufan D. olay yerinden koşarak uzaklaşırken , Emir Ö., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bağırdı, üstüne yürüdü, hırsını alamadı! Sosyal medyadan tartıştığı kuzenini pompalı tüfekle vurdu!

Olay, Karaman'ın Merkez ilçesinde bulunan, Cumhuriyet Mahallesi 672 Sokak'ta meydana geldi. Saat 23.50 sıralarında gerçekleşen olayda iddiaya göre, Tufan D. isimli şahıs, aralarında husumet olduğu bilinen halasının oğlu Emre Ö. ile sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Yerini kavgaya bırakan tartışmanın sonunda, iki tarafın birbirine ağır sözler söylemesi üzerine olay iyice alevlendi. Emre Ö.'nün kendisine küfür ettiği gerekçesiyle halasının evini basan Tufan D., kuzenine pompalı tüfekle ateş etti.

Bağırdı, üstüne yürüdü, hırsını alamadı! Sosyal medyadan tartıştığı kuzenini pompalı tüfekle vurdu!

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Emre Ö.'nün evi önünde buluşan kuzenler bu defa yüz yüze tartışmaya başladı. Mahallede sesler yükseldi, ikili birbirinin üstüne yürümeye başladı. Bu sırada hırsını bir türlü alamayan Tufan D. kuzeni Emre Ö.'ye yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı. Vücudunun farklı yerlerinde yaralanan Emre Ö. kanlar içinde yere yığılmasıyla, kuzenine defalarca ateş açan Tufan D., olay yerine geldiği otomobiliyle tartışmanın yaşandığı mahalleden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 

Yaralı Emir Ö., sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan Tufan D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT