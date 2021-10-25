Bağırdı, üstüne yürüdü, hırsını alamadı! Sosyal medyadan tartıştığı kuzenini pompalı tüfekle vurdu!

Olay, Karaman'ın Merkez ilçesinde bulunan, Cumhuriyet Mahallesi 672 Sokak'ta meydana geldi. Saat 23.50 sıralarında gerçekleşen olayda iddiaya göre, Tufan D. isimli şahıs, aralarında husumet olduğu bilinen halasının oğlu Emre Ö. ile sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Yerini kavgaya bırakan tartışmanın sonunda, iki tarafın birbirine ağır sözler söylemesi üzerine olay iyice alevlendi. Emre Ö.'nün kendisine küfür ettiği gerekçesiyle halasının evini basan Tufan D., kuzenine pompalı tüfekle ateş etti.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Emre Ö.'nün evi önünde buluşan kuzenler bu defa yüz yüze tartışmaya başladı. Mahallede sesler yükseldi, ikili birbirinin üstüne yürümeye başladı. Bu sırada hırsını bir türlü alamayan Tufan D. kuzeni Emre Ö.'ye yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı. Vücudunun farklı yerlerinde yaralanan Emre Ö. kanlar içinde yere yığılmasıyla, kuzenine defalarca ateş açan Tufan D., olay yerine geldiği otomobiliyle tartışmanın yaşandığı mahalleden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Emir Ö., sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan Tufan D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.