"Bağırsak tembelliğine karşı çay ve kahve uyarısı"

Kabızlığa karşı çay ve kahve tüketiminin azaltılması veya kesilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Vedat Göral, "Zeytin, üzerine dökülen kekik ve zeytinyağı ile tüketildiğinde, kabızlık sorununa iyi gelir. Et tüketimi kısıtlanmalı. Ev içinde hareket, spor yapılması, yürüyüş, kuru veya taze kayısı ve incir ile bol su içilmesi uygun olur" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, kabızlığın altında birçok nedenin olabileceğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Göral, bağırsak faaliyetlerini yavaşlatan nedenler arasında kahve tüketiminin de bulunduğuna dikkati çekerek "Günlük hayattaki stres, hareketsizlik bağırsağı tembelleştiriyor. Katı gıda ve fast food tüketimi, yetersiz sıvı alımı, lifli gıda yiyememek de en önemli sebeplerden. Muz, şeftali, aşırı çay, kahve asitli içecek tüketimi de kabızlığı tetikliyor." dedi.

"Hormonal bozukluklara dikkat"

Beslenmenin yanı sıra bazı rahatsızlıklarının da kabızlığı tetiklediğine değinen Prof. Dr. Göral, "Tiroid bezinin az çalışması, alzheimer, demans, multipl skleroz gibi nörolojik rahatsızlıklar, kalın bağırsak ve rektum kanserleri, iyi huylu tümörler, hemoroid kabızlığa neden olabiliyor. Bazı kalp, tansiyon veya alüminyum içeren ilaçların, antidepresanların ya da kan yapıcı demir ve kalsiyum ilaçlar ile hormonal bozuklukların da etkisinden söz etmek mümkün. Korku, panik, depresyon veya çocukluk çağında geçirilen travmalar gibi psikolojik rahatsızlıklar da kabızlığı tetikleyebiliyor. Bazen de seyahat veya WC'nin temiz olmaması ve aşırı hijyene dikkat etmek de, geçici kabızlığa neden olabilir." ifadelerini kullandı.

"1 tatlı kaşığı zeytinyağı tüketin"

Prof. Dr. Göral, kabızlık problemine karşı alınabilecek önlemleri şöyle açıkladı: "Kullanılan ilaçlar varsa, düzenli alınmalı, her gün belli saatte tuvalete gidilmeli, tuvalet ihtiyacı ertelenmemeli, spor yapılmalı, sık öğünler tercih edilmeli. Çay, kahve, sigara tüketimi azaltılmalı veya kesilmeli. Psikolojik nedene bağlı ise psikolojik destek alınmalı gerekirse diyetisyenle işbirliğine gidilmeli. Günde en az 2-2.5 litre su tüketilmeli. Zeytin, üzerine dökülen kekik ve zeytinyağı ile tüketildiğinde, kabızlık sorununa iyi gelir. Zeytinyağı, bağırsaktan yiyecek geçişini sağladığı için, sabahları aç karnına 1 tatlı kaşığı zeytinyağı tüketmek fayda sağlar. Et tüketimi kısıtlanmalı. Ev içinde hareket, spor yapılması, yürüyüş, kuru veya taze kayısı ve incir ile bol su içilmesi uygun olur. Örneğin; 4 yemek kaşığı yoğurt içerisine, 2 kuru kayısı, 1 kuru incir, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 yemek kaşığı yulaf kepeği ve 1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu karışımı yararlı olabilir. Senameki gibi bitkisel çayları ve yeşil çayını, ara sıra kullanmak yarar sağlar ancak her gün tüketmek doğru değil."

