Bağış Toplama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
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Bağış Toplama Elemanı Tanımı;
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Bağış Toplama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Bağış Toplama Elemanı Maaşları
Bağış Toplama Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bağış Toplama Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bağış Toplama Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
4214.01
Meslek Adı :
Bağış Toplama Elemanı
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Grubu :
Veznedarlar, Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar
Meslek Birim Grubu :
Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
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