Bağış Toplama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bağış Toplama Elemanı görev tanımı nedir, Bağış Toplama Elemanı ne iş yapar, Bağış Toplama Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bağış Toplama Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bağış Toplama Elemanı Tanımı;

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Bağış Toplama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Bağış Toplama Elemanı Maaşları

Bağış Toplama Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bağış Toplama Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bağış Toplama Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4214.01

Meslek Adı :

Bağış Toplama Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Veznedarlar, Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

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