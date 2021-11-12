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Bağışık Serum ne demek, TDK'ya göre Bağışık Serum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bağışık Serum kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bağışık Serum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bağışık Serum nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bağışık Serum kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bağışık Serum ne demek, TDK'ya göre Bağışık Serum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bağışık serum ne demek? Bağışık serum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bağışık serum kelimesi. Peki bağışık serum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bağışık serum nedir, bağışık serum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BAĞIŞIK SERUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bağışık serum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bağışık serum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bulaşıcı hastalıklara yol açan mikroorganizmalara veya zehirli maddelere karşı bileşiminde özgül etkili antikorlar bulunan kan serumu, antiserum

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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