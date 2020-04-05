Bağışıklığa katkıda bulunmak için egzersiz yapmak önemli

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Seher Kayalı Küçüksaraç, bağışıklık sistemi konusunda ozon tedavisinin şu sıralar çok popüler olduğunu ancak bağışıklık sistemini güçlendirmek diye bir şeyin olmadığını belirterek, bağışıklık sisteminin şu ana kadar yapılan beslenme ve egzersizlere bağlı bir durum olduğunu söyledi.

Medavo Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Seher Kayalı Küçüksaraç, bağışıklık sistemi konusunda şu sıralar ozon tedavisinin çok popüler olduğunu ancak bağışıklık sistemini güçlendirmek diye bir şeyin olmadığını belirtti. Ozon tedavisinin fizik tedavi ve rehabilitasyonda ağrı amaçlı kullanıldığını vurgulayan Dr. Seher Kayalı Küçüksaraç, "Ozan tedavisini bel, diz, boyun omuz el gibi eklemlerin ağrılarında tercih etmekteyiz. Onun dışında ağrılar nedeniyle bozulan hareketlerimizi düzenlemek için de ozon tedavisi kullanıyoruz. Bağışıklık sistemi konusunda ozon bu ara çok popüler ama şöyle bir şey var, bağışıklık sistemini güçlendirmek diye bir şey yok. Çünkü bağışıklık sistemi bizimle birlikte olan, şu ana kadar yaşadığımız, beslenmemiz ve egzersizlerimize bağlı bir durumdur. Biz bu dönemde bağışıklığımızı güçlendirelim, daha iyi olalım diye bir şey söz konusu değil. Bu bizim uzun süreçte elde edebileceğimiz bir şey. O zaman hadi koşturalım da ozon yaptıralım diye bir şey söz konusu değil" dedi.

"Bağışıklık sisteminde en önemlisi egzersizdir"

Dr. Seher Kayalı Küçüksaraç, "Ozon tedavisinde önemli olan dozdur. Yüksek dozlar bağışıklığı baskılamak içindir. Çünkü bazı hastalarda bağışıklık artıp romatizmalar oluşuyor, onun için kullanıyoruz. Düşük dozları da bağışıklığı artırmak için kullanıyoruz. Bu belirli bir sistematik olarak gidiyor, doktorun reçetesine bağlı olarak. Bağışıklık sisteminde tabi ki ek gıdaların önemi olduğu gibi en önemlisi de egzersizdir. Egzersiz konusunda normalde zaten günlük yaşamımızda yaptığımız yürüyüşler, eklem hareket açıklıkları, işler bize ve bağışıklığımıza katkıda bulunur ama şu an evde olduğumu için mutlaka günde her saat başı adımlama yapabiliriz durduğumuz yerde" diye konuştu.

Kaynak: İHA