Bağışıklık sisteminizi izole edin

Bağışıklık sistemi organlardan, hücrelerden, dokulardan ve proteinlerden oluşur. Tüm bu bileşenler, enfeksiyon veya hastalığa neden olan virüsler, bakteriler ve yabancı cisimler olan patojenlerle savaşan bedensel süreçleri gerçekleştirir.

Bağışıklık sistemi bir patojenle temas ettiğinde, bağışıklık tepkisini tetikler. Bağışıklık sistemi, patojenler üzerindeki antijenlere yapışan ve onları öldüren antikorları serbest bırakır. Belirli yiyecekleri beslenmenize dahil etmek, bir kişinin bağışıklık tepkisini güçlendirebilir.

YABAN MERSİNİ

Yaban mersini bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilecek antioksidan özelliklere sahip olan antosiyanin adı verilen bir flavonoid türü içerir. Yapılan bir çalışmada, flavonoidlerin solunum yolunun bağışıklık savunma sisteminde önemli bir rol oynadığı belirlenmiştir. Araştırmacılar, flavonoidler açısından zengin yiyecekler yiyenlerin, üst solunum yolu enfeksiyonu veya soğuk algınlığı alma olasılığının sahip olmayanlardan daha az olduğunu bulmuşlardır.

YULAF

Yulaf, bağışıklık sistemini uyarıcı özelliğinin yanı sıra birçok bilimsel çalışmada kanser, mikrobiyalenfeksiyonlar, diyabet ve yüksek kolesterol tedavisinde de etkili olabileceği ortaya konulan “beta glukan” içerir. Bu nedenle özellikle sık sık soğuk algınlığı ve gribe yakalananlar mutlaka beslenmelerinde yulafa yer vermelidir.

SARIMSAKTAN VAZGEÇMEYİN

Sarımsak, enfeksiyon riskinizi azaltmaya yardımcı olabilecek aktif bileşikler içerir. Sarımsak içerdiği “allicin” sayesinde güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir. Bu sayede bağışıklık sistemini destekler ve birçok hastalığın oluşumunu önler.

Doğal antibiyotik olma özelliğine sahip sarımsağa mümkünse çiğ tüketin.

Bir çalışmasında, allisin içeren sarımsak takviyeleri almanın soğuk algınlığı riskini azaltıp azaltmadığı incelenmiştir.

ZERDEÇAL

Zerdeçalı karabibersiz bırakmayın

Zerdeçal güçlüantienflamatuar özelliğe sahip baharatlarımızdandır.

Zerdeçalı karabiberle birletirdiğinizde zerdeçalda bulunan kurkumoidlerin emilim oranı neredeyse yüz katına ulaşır. Bu karışıma bir çay kaşığı kadar zeytinyağı da eklerseniz emilen zerdeçal miktarı ikiye katlanır. Zerdeçal, zeytinyağı ve karabiberle birlikte emilir. Çorbaya, yemeğe atarsan hiçbir işe yaramaz. Sade tüketin.

YOĞURT VE KEFİR TÜKETİN

Son yıllarda yapılan birçok araştırma probiyotik etki gösteren besinlerin özellikle bağırsak florasını geliştirerek bağışıklık sistemini güçlendirdiğini göstermektedir. Ayrıca probiyotik besinlerin iltihabi (enflamatuvar) hastalıkların oluşumunu önlediği ve antioksidan etki gösterdiği de yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur. Bu nedenle kefir ve yoğurdu sofralarımızdan eksik etmeyelim.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay içerdiği “kateşin” sayesinde antioksidan etki göstererek bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca kalbi güçlendirir ve kan şekerini dengeler. Ancak yeşil çayın diüretik (idrar söktürücü) etkisi olduğu için tansiyon ve böbrek hastaları, yeşil çayı doktor ve diyetisyenlerine danışarak tüketmelidirler.

ZENCEFİL TÜKETİN

Taze zencefil B6 vitamini, C vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, manganez ve lif açısından oldukça zengindir. Özellikle soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir.

Yapılan çalışmalar zencefilin hastalıkları önlemeye yardımcı olan antienflamatuar ve antioksidatif özelliklere sahip olduğunu göstermektedir.

ALIÇ SİRKESİ

Alıç yabani bir meyve olarak bilinir. İçeriğinde şeker miktarı azdır. Sirkesi yapıldığı sırada da bu az olan şeker parçalandığından en sağlıklı hale gelmektedir. Alıç sirkesinin, üzüm veya elma sirkelerine veya diğerlerine oranla faydaları daha fazladır. İçeriğinde bulunan, demir, ciddi orandaki protein ve potasyum, alıç sirkesini diğer sirkelerin önüne geçirmektedir. Ayrıca faydalı bakterilerin, sirkeyi yaparken var olan şekeri dağıtması nedeniyle bu sirkeyi, şeker hastaları da rahatlıkla kullanabilir. Yüksek oranda c vitamini içerdiği için bağışıklık sistemini korumaya yardımcı olur. Yediğimiz besinlerin daha iyi bir şekilde vitamin ve minerallerinin özümsenmesini sağlar. Grip, nezle, soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi vardır.

HÜNNAP,HASTALIKLARLA SAVAŞIR

Havaların soğuması, gribal enfeksiyonların artması ile bağışıklık sistemimizi güçlendirecek, hastalıklarla savaşımızda en büyük yardımcımız hünnap.

Hünnap ile yapılan çalışmalardan elde edilen kanıtlar; içerdiği biyoaktif bileşiklerden dolayı antikanser, anti-inflamatuar, anti-obezite, antioksidan etkilere sahip olduğu dolayısıyla karaciğer ve sindirim sistemini de koruyucu özellikler gösterdiği yönündedir.

Limondan yirmi kat daha fazla C vitaminine sahip olan hünnap meyvelerinin vitamin B1 (tiamin) ve vitamin B2 (riboflavin) yönünden de oldukça zengin olduğu WHO tarafından onaylanmıştır. Enfeksiyonların sık görüldüğü bu mevsimde şeker dengesi ve griple savaşta beslenmenizde mutlaka yer verin.

ŞEKER SEVİMLİ BİR ZEHİRDİR

Son yıllarda yapılan çalışmalar fazla şeker tüketiminin bağırsak florasını bozarak bağışıklık sistemini baskıladığını göstermektedir. Bu nedenle beslenmenizde mümkün olduğu kadar şeker ve şekerli besinleri azaltın.