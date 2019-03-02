BURSA (AA) - Bursa'da beyin kanaması geçiren ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen 44 yaşındaki kişinin bağışlanan organları beş hastaya umut oldu.

Rahatsızlanarak kentteki özel bir hastaneye getirilen ve beyin kanaması teşhisi konulmasının ardından operasyon geçiren iki çocuk babası Ayhan Turan, dört gün kaldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Aileyle görüşen hastanenin Organ Bağışı Komite Koordinatörü Dr. Ömer Faruk Mete ve diğer yetkilileri, organ bağışı için onay aldı. Bunun üzerine Organ ve Doku Nakli Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi yetkilileri ile temasa geçilerek donör organizasyonu başlatıldı.

Daha sonra alınan iki böbrek, iki kornea ve karaciğer, durumları uygun görülen beş hastaya nakledildi.









Kaynak: AA