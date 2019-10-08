Bağışlanan organları nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu

DENİZLİ'de, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hüseyin Eskin'in (47), ailesi tarafından bağışlanan organları nakil bekleyen 3 hasta için umut oldu.

Merkezefendi ilçesinde sıhhi tesisat ustası olarak çalışan Hüseyin Eskin, 3 Ekim'de evinde kalp krizi geçirdi. Eskin, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Eskin'in, dün doktorların müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi tarafından hastanın ailesi ile yapılan görüşme sonucunda Eskin'in organları bağışlandı. İzmir'den gelen ekipler tarafından Eskin'in uygun bulunan organlarından 2 böbreği ve karaciğeri alındı. Eskin'in alınan organları uygun hastalara nakledilmek üzere Şanlıurfa Harran Üniversitesi ve İzmir'deki özel hastaneye gönderildi. Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, Denizli'de organ bağışı konusunda duyarlılığın büyük bir hızla devam ettiğini belirterek, "Organ bağışına dikkat çekmek, konunun önemini vatandaşlarımıza anlatmak ve organ bağış sayılarını arttırmak amacıyla Mart ayında Denizli'de, "Her Bağış Yeni Bir Hayat Projesi'ne başlamıştık. Projemizin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen Denizli'de yaklaşık 10 bin kişi organ bağışında bulundu. Projede asıl hedefimiz kadavradan yani beyin ölümü gerçekleşen kişinin organlarını alarak organ bekleyen hastalara ulaştırmaktı. Hüseyin Eskin'in beyin ölümünün gerçekleşmesiyle de ailesi tarafından organları bağışlandı ve organ bekleyen 3 hastaya gönderildi. Eskin ailesine organ bağışında bulundukları için teşekkür edip, baş sağlığı diliyorum" dedi.

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Kaynak: DHA