Bağlaç ne demek, TDK'ya göre Bağlaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bağlaç ne demek? Bağlaç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bağlaç kelimesi. Peki bağlaç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bağlaç nedir, bağlaç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BAĞLAÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bağlaç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bağlaç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt, rabıt edatı: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır



BAĞLAÇ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- bağlaç grubu, bağlaç öbeği, tekrarlı bağlaç

