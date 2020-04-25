Bağlantısızlar Hareketi liderleri, 4 Mayıs'ta video konferansla bir araya gelecek

BAKÜ (AA) - Bağlantısızlar Hareketi devlet başkanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle 4 Mayıs'ta düzenlenecek zirvede bir araya gelecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in girişimiyle "Kovid-19'a karşı birlikteyiz" temalı zirve, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Bölgesel coğrafi temsil ilkesine dayalı olarak temas grubu formatında gerçekleştirilecek toplantıya Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kuruluşların yöneticileri de katılacak.

120 üyesi bulunan Bağlantısızlar Hareketi dönem başkanlığını Azerbaycan üstleniyor.



Kaynak: AA