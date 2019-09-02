Bağlar Belediyesi hizmette sınır tanımıyor

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, Karacadağ bölgesinden çıkan tarihi bazalt taşlarını değerlendirerek sıfıra yakın maliyetle ilçeye modern yollar kazandırıp istihdama da katkı sağlıyor.

Bağlar Belediyesi, sönmüş volkanik dağ olan Karacadağ'ın eteklerinden çıkan ve Diyarbakır için tarihi öneme sahip olan bazalt taşlarını değerlendirerek aynı anda sıfıra yakın maliyetle beş hizmeti gerçekleştiriyor. İlk işlem olarak arazilerin içindeki devasa taşlar iş makineleriyle temizleniyor. Taşlar daha sonra kamyonlara yüklenerek belediye tarafından kurulan konkasör atölyesine getiriliyor. Burada işlenen taşlar, mucur ve asfalt malzemesi haline getirilerek köy ve mahallelerin yol bakım ve yapım çalışmalarında kullanılıyor. Vatandaşlar, arazilerinin temizlenerek tarıma elverişli hale gelmesinin sevincini yaşarken, belediye de değerlendirdiği taşlarla yol yapım ve bakım çalışmalarını yaparak önemli bir maliyetten kurtuluyor.

"Taşları kendi konkasör atölyemizde değerlendiriyoruz"

Karacadağ'ın eteklerinden çıkan bazalt taşlarının önemli özelliklere sahip olduğunu belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu taşları değerlendirerek bir anda beş önemli hizmeti yerine getirdiklerini söyledi. Beyoğlu, "Karacadağ bölgesindeki bazalt taşı aşınma ve iklim şartlarından en az etkilendiği için hem yapılarda hem de yol yapım çalışmalarında çok tercih ediliyor. Biz bu çalışma ile iki önemli olayı başarıyoruz. Tarım alanlarındaki bazalt taşlarını temizleyerek tarımla uğraşan vatandaşlarımızı önemli bir mali yükten kurtarıyoruz. Daha sonra bu değerli taşları belediyemize ait konkasör şantiyesinde modern cihazlarla öğüterek bundan yol bakım ve yol yapım malzemesi çıkarıyoruz" dedi.

"Hem hizmete hem de tarım ve istihdama katkıda bulunuyoruz"

Yapılan işin tarım ve istihdama da katkı sunduğunun altını çizen Beyoğlu, "Bu malzeme ile hem bu taşların çıkarıldığı Karacadağ yöresindeki köylerimizin hem de şehir içindeki mahallelerimizin yollarını yapıyoruz. Yani hem tarımla uğraşan vatandaşlarımızı önemli bir maliyetten kurtarıyoruz hem de buralardan çıkan bazalt taşlarını değerlendirerek yollarını yapıyoruz. Bu sayede belediyemiz de önemli bir maliyetten kurtulmuş oluyoruz. Aynı zamanda istihdam da oluşturuyoruz. Bu vesile ile hem bizler hem de köylü vatandaşlarımız ve halkımız mutlu oluyor. Bu işi bölgede yapan özel firmalar var ama belediye ve kurum olarak bölgemizde bu işi yapan tek belediyeyiz. Buradan emeği geçen tüm ekiplerimize ve mesai arkadaşlarımıza bu değerli hizmet için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Köylülerden Başkan Beyoğlu'na teşekkür

Belediyenin arazilerini taşlardan temizleyerek tarıma elverişli hale getirdiği yerleşim yerlerinden olan Körtepe köyü muhtarı Şevket Çatar, daha önce kullanılamaz halde olan tarım alanları ve meralarının bu çalışmalardan sonra her türlü ürünün ekilebileceği alanlar hale geldiğini belirterek Bağlar Belediyesi'nin çok önemli bir hizmeti kendilerine kazandırdığını dile getirdi.

Köylülerden Mehmet Ali Çoban ve Lütfü Çatar da, "Daha önce burada hayvanlarımızı dahi otlatamıyorduk. Şimdi istediğimiz ürünü ekebiliyoruz. Belediye hem arazilerimizi tarıma uygun hale getirdi hem de bu taşları değerlendirerek bununla yollarımızı yaptı. Başkan Beyoğlu'na çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA