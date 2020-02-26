Bağlar Belediyesi personeline itfaiye eğitimi

Bağlar Belediyesi, belediye birimlerinde görev yapan personele yönelik eğitimlere devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İl Afet Acil Durum Müdürlüğü uzmanları tarafından verilen doğal afet eğitimine katılan Bağlar Belediyesi personeli bu kez de itfaiye eğitimine tabi tutuldu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görevli eğitim amiri Murat Veysel Tapan tarafından Bağlar Belediyesi ek hizmet binası salonunda verilen eğitimi teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşen seminerde yangına ilk müdahale, yangın çeşitleri, yangın söndürme metotları ve hangi yangına nasıl ve hangi araçlarla müdahale edileceği gibi konularda detaylı bilgiler verilirken, slayt ve videolu gösterimle de kamuoyunda büyük yankı uyandıran yangınlar ve bu yangınlarda yapılan doğrular ile hayati önem taşıyan yanlışlar masaya yatırılarak personel bu konuda bilinçlendirildi.

Eğitimden sonra mini tatbikat

Eğitimin ardında yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Çarpıcı görüntülerin yaşandığı tatbikat gerçeği aratmadı. Eğitime katılan personeller ve çevredeki vatandaşlar tatbikatı ilgi ile izledi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye personeline yönelik eğitimlerin devam edeceğini dile getirerek itfaiye eğitimi konusunda sağladıkları destek nedeniyle Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: İHA