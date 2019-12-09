Bağlar Belediyesi’nden ağaç bakımı ve budama işlemleri için özel çalışma

Bağlar Belediyesi, kış aylarının gelmesinden sonra 15 kişilik ayrı ekiple ilçe genelinde ağaç budama ve bakım çalışmaları başlattı.

Bağlar Belediyesi, havaların soğuması ve ağaçların yaprak dökmesinden sonra önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen çevre düzenleme çalışmaları kapsamında ağaç budama çalışmaları yapılıyor. Ağaçların uykuya geçme ve yaprak dökmeye başladığı dönem olarak kabul edilen kasım-mart ayları arasındaki süreçte ilçedeki ağaçların budama ve bakım çalışmalarının tamamlanması amaçlanıyor.

Cadde kenarlarında ve parklarda bulunan ağaçlar 15 kişilik iki ayrı ekiple budanarak bakımdan geçirilirken, büyük ağaçların bakım çalışmaları ekiplere zor anlar yaşatıyor. Bunun için kaldıraç ve vinç kullanılarak budama işlemleri makinalarla gerçekleştiriliyor. Ağaç budama çalışmalarında, ağaçların yere sarkan dallarının temizlenmesi, ağaçların gelişimini kuvvetlendirmek, sağlıklı kalmalarını sağlamak ve rüzgar nedeni ile ağaç dallarının kırılıp herhangi bir zarar vermemesi için budama çalışmaları titizlikle yapılıyor.

Budama çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu çalışmaları ağaçların gelişmelerini kuvvetlendirip, sağlıklı kılmak, form vermek ve çiçeklenmenin miktar ve kalitesini yükseltmek için yaptıklarına dikkat çekerek çalışmaların ağaçların yeniden yaprak açacağı ilkbahar dönemine kadar devam edeceğini kaydetti. Beyoğlu, yeni ağaçların dikimini gerçekleştirip ilçedeki yeşil alanları artırmaya çalıştıklarını belirterek mevcut ağaçların bakımına da büyük özen gösterdiklerini söyledi. Beyoğlu, "Göreve geldikten sonra Bağlar'ımızda çok sayıda yeni ağaç ve fidan dikimini gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız halen titiz bir şekilde devam ediyor. Yeni binalar ve siteler için müteahhitlerden meyve ağacı dikmelerini isteyerek bu konuda teşvik edici bir tutum ortaya koyuyoruz. Aynı zamanda mevcut ağaç ve yeşil akanların korunması için bakım çalışmaları yapıyoruz. Bizden sonraki nesillere temiz bir çevre ve iyi bir doğa bırakma en büyük hedeflerimizden biridir" dedi.

Kaynak: İHA