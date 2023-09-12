Bağlar Belediyesinden öğrencilere eğitim desteği

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesinin üniversite adaylarına yönelik TYT-AYT kursları bu yıl özel sınıfta uzman eğitmenler tarafından verilecek.

Bağlar Belediyesi, her yaş grubundaki öğrencilere yönelik desteklerini yeni eğitim ve öğretim döneminin başladığı bu günlerde de sürdürüyor. Kayıt işlemleri önemli ölçüde tamamlanan TYT-AYT kursları 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İlk ve orta dereceli okullarda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere ise belediye tarafından giysi desteği sağlandı.

Şeyh Şamil Mahallesinde bulunan eğitim merkezinde 7 özel sınıfta uzman eğitmenler eşliğinde sözel, eşit ağırlık ve sayısal alanlarında verilecek TYT -AYT kursları için 120 öğrenci kayıt yaptırdı. Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yapılarak açılan kurslar ücretsiz olarak haftanın her günü öğrencilerin hizmetinde olacak. Yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde yine yoğun katılımla seviye tespit sınavı gerçekleştirildi. İlk ve orta derece düzeyindeki 70 öğrenci tespit edilerek her türlü ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde giysi desteği sağlandı.

Öğrenci velilerinin de hazır bulunduğu etkinlikte özel olarak hazırlanan destek paketlerini takdim eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, öğrencilerle yakından ilgilendi, yeni eğitim ve öğretim yılı için başarı dileğinde bulundu. Beyoğlu, "Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarından oluşan öğrencilerimize her türlü desteği sağlamaya devam ediyoruz. Onlar yarınlarımızın umudu, milletimizin geleceğidir. Biz çocuklarımıza bu gözle bakıyoruz. Eğitime yönelik her desteği kıymetli görüyoruz. Tüm çocuklarımıza ve eğitim ailesine hayırlı ve başarılı bir dönem geçirmelerini diliyoruz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)