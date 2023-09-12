Bağlar Belediyesinden öğrencilere eğitim desteği

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesinin üniversite adaylarına yönelik TYT-AYT kursları bu yıl özel sınıfta uzman eğitmenler tarafından verilecek.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Bağlar Belediyesinden öğrencilere eğitim desteği

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesinin üniversite adaylarına yönelik TYT-AYT kursları bu yıl özel sınıfta uzman eğitmenler tarafından verilecek.

Bağlar Belediyesi, her yaş grubundaki öğrencilere yönelik desteklerini yeni eğitim ve öğretim döneminin başladığı bu günlerde de sürdürüyor. Kayıt işlemleri önemli ölçüde tamamlanan TYT-AYT kursları 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İlk ve orta dereceli okullarda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere ise belediye tarafından giysi desteği sağlandı.

Şeyh Şamil Mahallesinde bulunan eğitim merkezinde 7 özel sınıfta uzman eğitmenler eşliğinde sözel, eşit ağırlık ve sayısal alanlarında verilecek TYT -AYT kursları için 120 öğrenci kayıt yaptırdı. Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yapılarak açılan kurslar ücretsiz olarak haftanın her günü öğrencilerin hizmetinde olacak. Yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde yine yoğun katılımla seviye tespit sınavı gerçekleştirildi. İlk ve orta derece düzeyindeki 70 öğrenci tespit edilerek her türlü ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde giysi desteği sağlandı.

Öğrenci velilerinin de hazır bulunduğu etkinlikte özel olarak hazırlanan destek paketlerini takdim eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, öğrencilerle yakından ilgilendi, yeni eğitim ve öğretim yılı için başarı dileğinde bulundu. Beyoğlu, "Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarından oluşan öğrencilerimize her türlü desteği sağlamaya devam ediyoruz. Onlar yarınlarımızın umudu, milletimizin geleceğidir. Biz çocuklarımıza bu gözle bakıyoruz. Eğitime yönelik her desteği kıymetli görüyoruz. Tüm çocuklarımıza ve eğitim ailesine hayırlı ve başarılı bir dönem geçirmelerini diliyoruz" dedi.

Bağlar Belediyesinden öğrencilere eğitim desteği

Bağlar Belediyesinden öğrencilere eğitim desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları ve sınıf tekrarı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar!
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları ve sınıf tekrarı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar!
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Son Haberler
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
Bakan Işıkhan, İŞKUR Yol Arkadaşım Kampanyası Uğurlama Töreni’ne katıldı
Bakan Işıkhan, İŞKUR Yol Arkadaşım Kampanyası Uğurlama Töreni’ne katıldı
2023 YKS ek yerleştirme dönemi
2023 YKS ek yerleştirme dönemi
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!